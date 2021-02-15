Орловцев предостерегли от рабочей дискриминации

15.2.2021 | 10:00 Новости, Общество

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Руководителям организаций напомнили о штрафах.

В Орловской области государственная служба занятости населения официально напомнила местным работодателям «о недопустимости распространения сведений об имеющихся вакансиях дискриминационного характера». Правила публикации объявлений о наборе кадров регулируются федеральным законодательством. Соответствующий ФЗ был принят в 2013 году. Он запрещает распространение информации, содержащей прямое или косвенное ограничение прав или установление преимуществ, не связанных с профессиональными качествами.

Например, дискриминационными считаются условия найма на работу с учетом требований работодателя по полу, расе, национальности, языку, происхождению, убеждениям, возрасту, имущественному, семейному, социальному и должностному положению, принадлежности  к социальным группам, общественным объединениям и другим обстоятельствам.

«Исключение составляют случаи, при которых установление подобных ограничений или преимуществ предусмотрено федеральными законами, — говорят в областном управлении труда и занятости. — Лица, распространяющие информацию о вакансиях, содержащую ограничения дискриминационного характера, привлекаются к административной ответственности».

В ведомстве предупреждают, что наказание могут понести не только работодатели, но и распространители дискриминационной информации, в том числе расклейщики объявлений и СМИ. Штрафы варьируются от 500 рублей для простых граждан до 15 тысяч рублей для юрлиц. Кстати, по данным Орелстата, на начало 2021 года работодатели Орловской области заявили в банк данных региона сведения о наличии 6,4 тысячи свободных рабочих мест. На каждые 100 заявленных вакансий в среднем приходится по 105 орловцев трудоспособного возраста, официально нигде не работающих.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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