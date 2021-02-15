Орловщина оказалась в середняках рейтинга уровня жизни

15.2.2021 | 12:03 Новости, Общество

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Регион занял 35-е место по России

Орловская область заняла 35-е место в рейтинге регионов по уровню жизни, составленном РИА Новости. Эксперты учитывали около 70 показателей состояния аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере.

Первые места в рейтинге заняли Москва, Петербург и Подмосковье. Орловщина же оказалась в четвёртом десятке по соседству с Оренбургской и Пензенской областями. По сравнению с 2020 годом позиция Орловской области не изменилась.

В хвосте таблицы находятся Тыва, Забайкалье и Карачаево-Черкесия.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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