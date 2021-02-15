Под Орлом осудили торговца нелегальными сигаретами

Немаркированный табак орловец приобрел в соседнем государстве.

Уголовное дело рассмотрел Ливенский районный суд Орловской области. Местного жителя обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере).

Как следует из материалов, преступный умысел возник у мужчины в 2019 году. Летом он на своем автомобиле съездил в Беларусь, предварительно через интернет подыскав продавца немаркированной табачной продукцией. Ввозить такой товар в Россию разрешено только для собственного потребления. Торговля иностранными сигаретами в нашей стране разрешена только при наличии лицензии и специальной маркировки.

Ливенец же, как установили следствие и суд, планировал заняться нелегальной перепродажей табака. В июле 2019 года он приобрел более 10 тысяч пачек сигарет самых различных марок и повез их на малую родину. Спустя три недели он повторил вояж в соседнюю республику, где вновь приобрел более 10 тысяч пачек сигарет. После того, как мужчина привез товар в Ливны, он был задержан в ходе оперативно-розыскного мероприятия, которое проводили сотрудники регионального управления ФСБ.

Что касается сигарет, то делец умудрился разнести товар по разным торговым точкам города, где впоследствии эти сигареты и были изъяты. Мужчина был признан виновным и получил наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Более 20,8 тысячи немаркированных пачек сигарет, фигурировавших в качестве вещественного доказательства, суд постановил уничтожить.

ИА «Орелград»