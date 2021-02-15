Прокуратура подтвердила личный интерес Парахина в разгоне ярмарок

И вынудила рассмотреть дело на антикоррупционной комиссии горсовета

Прокуратура Орловской области подтвердила выводы журналистов, ранее заявивших о личной заинтересованности мэра Орла Юрия Парахина в переносе ярмарок с площадей Жукова и Комсомольской.

Как сообщили в ведомстве, среди ярмарочных площадок на 2021 год оказалась территория компании «Золотой век» на Южном рынке. Это ни что иное, как «кошелёк» Парахина — уйдя на госслужбу, он передал фирме в доверительное управление свои доли в компаниях «Партнёр», «Универсал» и «Союз».

По закону Парахин должен был уведомить горсовет о конфликте интересов, но не сделал этого. После вмешательства прокурора Орловской области Владислава Малкина вопрос рассмотрели на антикоррупционной комиссии горсовета.

Парламентарии подтвердили личную заинтересованность Парахина в разгоне ярмарок и направили протокол для рассмотрения депутатам горсовета. Контроль за исполнением прокуратура оставила за собой.

ИА «Орелград»