В Орле рассказали, при каком морозе дети могут не ходить в школу

15.2.2021 | 10:34 Новости, Образование

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На этой неделе в Орловской области ожидаются аномально низкие температуры

Руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Крымова рассказала, при каком морозе дети могут не ходить в школу и остаться дома. На этой неделе в регионе ожидаются аномально низкие температуры, столбики термометров будут опускаться ниже 20 градусов.

Правила разбиты на возрастные группы:

  • для учеников 1-4 классов – при температуре −28 градусов без ветра, −25 градусов с ветром (при скорости не менее 4 м/с);
  • для учеников 5-9 классов – при температуре −30 градусов без ветра, −28 градусов с ветром;
  • для учеников 10-11 классов – при температуре −32 градуса без ветра, −30 с ветром.

С учениками, которые, несмотря на холодную погоду, придут в школу, занятия будут проводиться по расписанию.

«Принимать решение о посещении школьных занятий родители должны самостоятельно. Но о пропуске занятий необходимо сообщить классному руководителю или администрации школы по телефону. Затем следует написать заявление, которое в школу позже должен передать ученик. В этом случае пропущенные уроки не будут считаться пропусками по неуважительной причине», — пояснила Крымова.

ИА «Орелград»

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