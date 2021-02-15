В Орловской области обновят первичное медицинское звено

15.2.2021 | 15:30 Медицина, Новости, Общество, Экономика

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Государство оплатит 99% расходов.

Орловская область попала в список регионов, которым государство окажет максимально возможную федеральную помощь в обновлении первичного медицинского звена – это 99% всех затрат.

Средства пойдет на обновление сети районных поликлиник, врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и областных больниц. Кроме того, закупят кареты скорой помощи, медицинское оборудование и пр.

Как сообщает сайт правительства Орловской области, деньги выделят регионам с действующей программой модернизации здравоохранения. При расчете суммы учитывается, сколько в регионе граждан с полисом ОМС и насколько изношено то или иное медучреждение. Также учитывается демографическая ситуация.

ИА «Орелград»

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