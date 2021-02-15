В Орловской области поручитель «попал» на полмиллиона

Житель региона поплатился за собственную доверчивость.

Орловский районный суд рассмотрел гражданское дело о взыскании крупной задолженности по договору займа с поручителя. Иск подал СКПК «Союз Орловщины», ответчиком выступил местный житель. Кооператив требовал взыскать с него задолженность в размере 492,99 тысячи рублей по договору потребительского займа.

Примечательно, что ответчик сам этот кредит не брал. Он выступил поручителем. Однако заемщик свои обязательства по возврату денег не исполнил. Более того, он стал банкротом – решение об этом принял арбитражный суд. Поскольку с основного должника взыскивать нечего, кредитор обратил внимание на его поручителя.

Как пояснили в суде Орловского района, было установлено, что по договору поручитель взял на себя обязательство нести солидарную ответственность с основным должником, причем в том же объеме, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора.

Суд указал, что введение процедуры банкротства в отношении основного должника не влечет прекращение договора поручительства. Об этом, кстати, имеются разъяснения пленума Верховного Суда РФ. Оставалось только проверить законность самого договора поручительства. Установлено, что он был заключен в надлежащей форме.

В результате заявленный иск был удовлетворен в полном объеме. Поручителя обязали выплатить более 500 тысяч рублей. Так как помимо долга ему следует оплатить проценты за пользование займом и судебные издержки. Впрочем, шанс у проигравшего гражданина еще есть – он может воспользоваться правом на обжалование решения суда первой инстанции.

ИА «Орелград»