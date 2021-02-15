В Орловской области поручитель «попал» на полмиллиона

15.2.2021 | 9:15 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Житель региона поплатился за собственную доверчивость.

Орловский районный суд рассмотрел гражданское дело о взыскании крупной задолженности по договору займа с поручителя. Иск подал СКПК «Союз Орловщины», ответчиком выступил местный житель. Кооператив требовал взыскать с него задолженность в размере 492,99 тысячи рублей по договору потребительского займа.

Примечательно, что ответчик сам этот кредит не брал. Он выступил поручителем. Однако заемщик свои обязательства по возврату денег не исполнил. Более того, он стал банкротом – решение об этом принял арбитражный суд. Поскольку с основного должника взыскивать нечего, кредитор обратил внимание на его поручителя.

Как пояснили в суде Орловского района, было установлено, что по договору поручитель взял на себя обязательство нести солидарную ответственность с основным должником, причем в том же объеме, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора.

Суд указал, что введение процедуры банкротства в отношении основного должника не влечет прекращение договора поручительства. Об этом, кстати, имеются разъяснения пленума Верховного Суда РФ. Оставалось только проверить законность самого договора поручительства. Установлено, что он был заключен в надлежащей форме.

В результате заявленный иск был удовлетворен в полном объеме. Поручителя обязали выплатить более 500 тысяч рублей. Так как помимо долга ему следует оплатить проценты за пользование займом и судебные издержки. Впрочем, шанс у проигравшего гражданина еще есть – он может воспользоваться правом на обжалование решения суда первой инстанции.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования