За 2020 год орловцы направили в Центробанк более 1000 жалоб

Из них 639 жалоб касаются деятельности банков.

В прошлом году орловцы направили в Центробанк 1065 жалоб. Из них 639 жалоб на деятельность банков.

Наиболее часто жители региона просили разъяснить вопросы потребительского кредитования – им посвящено 264 обращения. По поводу ипотеки возникло 66 разногласий с кредитными организациями, 70 жалоб связаны с банковскими переводами, картами и банкоматами, 42 жалобы – с вкладами и депозитами.

Деятельность страховых компаний по разным видам страхования, включая КАСКО и ОСАГО вызвала 164 жалобы. Чуть меньше жители области жаловались Банку России на микрофинансовые организации – 124 раза. Из них половина обращений касается вопросов возврата долга.

Замглавы орловского отделения Банка России Игорь Злобин подсказывает: на сайте Центробанка есть интернет-приемная как для физических, так и для юридических лиц. С ее помощью можно быстро и легко направить обращение. Единый контактный центр ЦБ РФ работает круглосуточно, его телефонный номер – 8-800-300-30-00, звонок бесплатный. Кроме того, существует приложение «ЦБ онлайн», которое можно установить на Android и iOS.

ИА «Орелград»