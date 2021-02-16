Число больных коронавирусом в Орловской области превысило 29 тысяч

16.2.2021 | 11:55 Медицина, Новости, Общество

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За минувшие сутки выявили 130 случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки число заболевших COVID-19 увеличилось на 130 человек и достигло 29 094, сообщает федеральный оперативный штаб.

При этом пять пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, скончались, таким образом количество погибших увеличилось до 410 человек. Выздоровели 126 орловцев (всего – 26 014 человек).

Всего по России заболело 4 099 323 человека, из них 3 624 663 россиянина выздоровели, 80 979 граждан умерли. В настоящее время болеют 393 681 человек.

ИА «Орелград»

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