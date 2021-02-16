Из Орла вывезли более 3 тыс. кубометров снега

По заявлению мэра Юрия Парахина, дорожные службы трудятся круглосуточно.

Минувшей ночью из Орла вывезли 3097 кубометров снега, отчиталась администрация Орла. На дорогах города работали 52 самосвала, 16 КДМ, 13 фронтальных погрузчиков, 5 тракторов со щёткой, 2 снежных погрузчика, 2 грейдера, 1 плужно-щёточная машина, 1 трактор с плугом, 1 трактор с тележкой, 1 ротор. При уборке дорожные службы израсходовали 90 тонн пескосоляной смеси.

Сегодня днем со снегом борются в общей сложности 30 единиц спецтехники: 15 КДМ, 4 трактора со щёткой, 3 самосвала, 3 фронтальных погрузчика, 2 трактора с плугом, 1 плужно-щёточная машина, 1 грейдер, 1 трактор с тележкой. Снег вывозят с площади Ленина и улицы Горького, один фронтальный погрузчик приводит в порядок остановки и заездные карманы в Заводском районе. КДМ работают по всему городу, сдвигая снег к обочине.

Вчера к прямому эфиру с губернатором Андреем Клычковым присоединился мэр Орла Юрий Парахин и заявил, что с начала снегопада «Спецавтобаза» и соответствующие структуры мэрии работают круглосуточно. Убирают не только дороги, но и дворы – в воскресенье Парахин дал управляющим компаниям распоряжение, чтобы к среде навели порядок. Вчера по городу от снега очистили около половины всех дворов, утверждает он.

ИА «Орелград»