Из Орла вывезли более 3 тыс. кубометров снега

16.2.2021 | 11:21 ЖКХ, Новости

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По заявлению мэра Юрия Парахина, дорожные службы трудятся круглосуточно.

Минувшей ночью из Орла вывезли 3097 кубометров снега, отчиталась администрация Орла. На дорогах города работали 52 самосвала, 16 КДМ, 13 фронтальных погрузчиков, 5 тракторов со щёткой, 2 снежных погрузчика, 2 грейдера, 1 плужно-щёточная машина, 1 трактор с плугом, 1 трактор с тележкой, 1 ротор. При уборке дорожные службы израсходовали 90 тонн пескосоляной смеси.

Сегодня днем со снегом борются в общей сложности 30 единиц спецтехники: 15 КДМ, 4 трактора со щёткой, 3 самосвала, 3 фронтальных погрузчика, 2 трактора с плугом, 1 плужно-щёточная машина, 1 грейдер, 1 трактор с тележкой. Снег вывозят с площади Ленина и улицы Горького, один фронтальный погрузчик приводит в порядок остановки и заездные карманы в Заводском районе. КДМ работают по всему городу, сдвигая снег к обочине.

Вчера к прямому эфиру с губернатором Андреем Клычковым присоединился мэр Орла Юрий Парахин и заявил, что с начала снегопада «Спецавтобаза» и соответствующие структуры мэрии работают круглосуточно. Убирают не только дороги, но и дворы – в воскресенье Парахин дал управляющим компаниям распоряжение, чтобы к среде навели порядок. Вчера по городу от снега очистили около половины всех дворов, утверждает он.

ИА «Орелград»

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