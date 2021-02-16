Как бизнесу получить деньги от государства? 18 февраля центр «Мой бизнес» расскажет о финансовой господдержке

В Орловской области реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В его рамках предприниматели могут получить комплексную помощь от государства, в том числе финансовую. Многие уже пользуются господдержкой, но некоторые предприниматели не знают, как государство может их поддержать и куда надо обращаться. Орловский центр оказания услуг «Мой бизнес» 18 февраля приглашает на открытый тренинг «Финансовая поддержка».

Мероприятие является частью обучающей программы АО «Корпорация МСП» для субъектов малого и среднего предпринимательства». Тренинг проведёт Сергей Невструев, сертифицированный тренер по программам обучения «Корпорации МСП», руководитель Центра кластерного развития Орловской области, представитель Фонда содействия инновациям.

Участники узнают о базовых требованиях к субъекту малого или среднего предпринимательства при получении финансовой поддержки, её видах, условиях и процедуре.

В условиях пандемии коронавируса мероприятие пройдёт в совмещённом формате оф-лайн и он-лайн. Из-за ограничений вместимость конференц-зала Центра сократилась до 6 человек, оставшиеся участники подключатся к онлайн-трансляции.

Начало тренинга и трансляции в 10:30 18.02.21г., длительность – 2 часа. Регистрация по ссылке. Можно записаться и по телефону +7 (4862) 44-30-20.

О возможностях государственной поддержки орловского бизнеса можно также узнать на сайте центра «Мой бизнес».

ИА «Орелград»