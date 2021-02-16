Мценск погряз в мусоре

Проблема возникла из-за остановки предприятия «Русресурс».

В Орловской области снова беда с мусором. На сей раз мусорный коллапс спровоцирован остановкой работы «Русресурса», занимавшегося перевозкой и сортировкой мусора в мценской зоне, сообщает издание «ОрелTimes».

Мусор копится в Верховском, Залегощенском, Корсаковском, Новодеревеньковском и Новосильском районе, однако жители этих районов – не единственные пострадавшие. Проблема существует во всех районах мценской зоны, т.к. компания «Русресурс» не принимает отходы на сортировку, ее мусоросортировочная линия остановлена.

Из-за этого Мценск буквально погряз в мусоре. Перевозчики из «Экотранса» не могут его убрать: отходы просто-напросто не принимают на «Русресурсе» из-за остановки линии. Об этом сегодня сообщили на заседании профильного комитета облсовета.

Решить проблему можно было бы просто перенаправив мусорные потоки с «Русресурса» на его орловский аналог «ЭкоСити», но заместитель руководителя департамента строительства, ТЭК и ЖКХ Григорий Шайкин открестился от этой идеи.

«Надо складировать на территории «Русресурса», а когда он запустится, займется сортировкой этого мусора», — заявил чиновник.

Однако, как говорят в «Русресурсе», места для складирования мусора уже практически не осталось. Новый глава «Зеленой рощи» Николай Дудин объяснил остановку работы «Русресурса» поломкой на линии.

ИА «Орелград»