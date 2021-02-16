Мэрия Орла рассказала о массовом мероприятии на фоне пандемии

В Орле состоялся митинг в честь Дня воина-интернационалиста

На сайте администрации Орла появился отчёт о митинге в честь Дня воина-интернационалиста. Мероприятие прошло 15 февраля на Наугорском шоссе — на фоне пандемии коронавируса и повсеместных отказов той же мэрии согласовывать массовые мероприятия.

Впрочем, первых лиц на этом мероприятии не было. Правительство области представляла сотрудница администрации губернатора Светлана Зоць, мэрию — замглавы администрации Игорь Краличев, облсовет — депутат Ирина Гоцакова. К ним присоединились сенатор Василий Иконников и общественные деятели.

«Собравшиеся почтили память павших минутой молчания, а затем возложили алые цветы к подножию памятника», — говорится на сайте мэрии.

Ранее власти Орла отказались согласовывать КПРФ митинг 23 февраля. По какому принципу чиновники во главе с вице-мэром Ириной Проваленковой выбирают, кому дать собраться, а кого развернуть из-за режима ограничений, неясно. Как остаётся загадкой и то, чем патриотическое мероприятие отличается от оппозиционного с точки зрения распространения коронавируса.

ИА «Орелград»