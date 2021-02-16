Мошенники выманили у двух орловчанок 1 млн рублей

Одной жулики обещали снять порчу, другой – «одобрили кредит».

У двух жительниц Орловской области мошенники выманили 1 млн рублей.

В первом случае пенсионерку одурачила прикинувшаяся целительницей девушка. Они встретились на улице, и мошенница убедила женщину, что на той порча, и пообещала исцеление.

Тут же к женщинам подоспела сообщница и подтвердила, что лжецелительница обладает даром. Мошенница убедила пенсионерку, что для исцеления ей необходимы ее сбережения – орловчанка сходила домой и принесла 600 тыс. рублей в свертке. Девушка провела с ним «ритуал» и вернула.

Через день к пенсионерке пришла родственница и обнаружила, что сбережения отсутствуют – на месте денег лежала резаная бумага. Возбуждено уголовное дело по статье 159 – мошенничество.

Во втором случае мошенничество устроили дистанционно: жулики представились сотрудниками банка, убедили орловчанку из Глазуновского района, что с ее счетом неизвестные совершают манипуляции, «одобрили» ей «кредит» и рекомендовали перевести средства в «безопасные ячейки» — как в итоге выяснили, на восемь телефонных номеров. Уголовное дело возбуждено, ведется следствие.

МВД в очередной раз попросило орловцев быть бдительными и во всех подобных случаях обращаться в полицию.

ИА» Орелград»