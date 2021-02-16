На бесплатную юридическую помощь смогут претендовать больше орловцев

16.2.2021 | 10:09 Закон и порядок, Новости, Общество

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Вопрос рассмотрели 15 февраля на заседании областного комитета по законодательству.

Вчера на заседании областного комитета по законодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности депутаты рассмотрели поправки в региональный закон о бесплатной юридической помощи во втором чтении. Законопроект внес областной прокурор Владислав Малкин.

В документе предлагают предоставить право бесплатной юридической помощи следующим категориям граждан:

* беременным женщинам и женщинам с детьми до трех лет – по вопросам восстановления на работе, отказа в трудоустройстве, взыскания зарплаты, назначения и выплаты пособий;
* гражданам, покинувшим места лишения свободы, на два месяца с конца срока – по вопросам трудоустройства;
* дольщикам, обманутым в регионе;
* гражданам, живущих в аварийных домах, подлежащих реконструкции или сносу.

Бесплатная юридическая помощь будет оказана орловцам в том случае, если их доход (на семью или человека, в зависимости от семейного положения) не превышает прожиточный минимум в полтора раза – по Орловской области это 16 083 рубля.

ИА «Орелград»

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