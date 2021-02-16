Орловец в день рождения дочери напал на собутыльника с ножом

16.2.2021 | 9:18 Новости, Происшествия

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Только своевременная помощь врачей спасла жизнь потерпевшему.

Вступил в законную силу обвинительный приговор, который в последних числах прошлого года вынес Советский районный суд города Орла. Перед ним предстал местный житель, имеющий богатый криминальный опыт. Ранее он неоднократно был судим за различные преступления, включая незаконное хранение оружия, и отбывал сроки за решеткой.

Последний раз освободили его летом 2019 года, а ровно год спустя мужчина вновь совершил преступление. Он находился в общежитии, где проживает. Со слов подсудимого, в тот день у него родилась дочь. Отметить это событие он решил с двумя приятелями. Во время распития спиртных напитков счастливый отец случайно рассыпал еду. Потерпевший попросил его убрать за собой, но подсудимый на эту просьбу не отреагировал.

С этого, как ни удивительно, и начался кровавый конфликт. Приятели вышли на лестничную площадку, где, по версии подсудимого, собутыльник «стал предъявлять ему претензии по поводу рассыпанной еды и выражался в его адрес нецензурной бранью, после чего ударил его в лицо». Обиженный рецидивист сбегал в свою комнату за ножом, вернулся и несколько раз ударил своего обидчика клинком в живот. Третий собутыльник выступил в суд в качестве свидетеля и в целом подтвердил, что все так и было.

Потерпевший был вовремя доставлен в больницу, где ему сделали операцию. Он выжил, хотя раны могли оказаться смертельными. Подсудимый получил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»

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