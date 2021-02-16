Ремонт мостов в Орле и Ливнах признали убыточным

КСП обнародовала данные аудита мостового ремонта.

Как следует из отчета Контрольно-счетной палаты Орловской области, в последние годы ремонт целого ряда дорог и мостов оказался убыточным. Речь идет о потерях доходов ГУП «Дорожная служба» при заключении договоров субподряда. По мнению аудиторов, такие сделки, порой, противоречили экономическим интересам и основной цели деятельности предприятия.

В качестве одного из примеров приводится реконструкция моста через реку Сосна по улице Дружбы Народов в городе Ливны. Муниципальный контракт на это был заключен летом 2015 года. Работы были завершены в 2018 году, а убыток, по подсчетам КСП, составил 25,79 миллиона рублей.

«Кроме того, в 2018 году в убыток списана дебиторская задолженность субподрядчика по данному объекту ООО «АСК Инжиниринг» в сумме 2,814 миллиона рублей и отнесены на «Прочие расходы» материалы и акты выполненных работ на общую сумму 7,268 миллиона рублей, принятые к учету после приемки законченного строительством объекта», — говорится в отчете КСП.

Также аудиторы подсчитали, что всего за время реконструкции этого моста было привлечено 10 субподрядных организаций. Общий объем выполненных ими работ составил 206,769 миллиона рублей, или 98,8 процента от полученной ГУП «Дорожная служба» выручки за выполнение работ по объекту. Словом, практически все досталось субподрядчикам, а не госпредприятию.

Упомянут в отчете и мост «Дружба» через Оку, расположенный в Орле. Как установила КСП, в 2018 году был заключен договор на выполнение ямочного ремонта покрытия проезжей части этого моста. Он был заключен с ООО «Амурстальконструкция», изначально на сумму 295,8 тысячи рублей. Но затем были заключены четыре дополнительных соглашения, из-за чего сумма выросла, была изменена площадь ремонта, а также произведен зачет взаимных требований. В результате, как подсчитали аудиторы, затраты ГУП «Дорожная служба» почти вдвое превысили полученную выручку за выполненные работы и составили 2,442 миллиона рублей, а убыток по объекту сложился в сумме 1,373 миллиона.

В ходе проверки были вскрыты и другие договоры субподряда, «создающие риски неисполнения контрактов с контрагентами». В качестве примера в КСП привели ИП – женщину, которая получила от госпредприятия контракт почти на 5 миллионов рублей всего через 10 дней после своей регистрации в качестве ИП. При этом статус микропредприятия она получила только спустя полтора месяца после заключения упомянутого контракта и спустя полтора же месяца была зарегистрирована в Фонде социального страхования РФ.

ИА «Орелград»