Сборщики металлолома под Орлом попались на нарушении лицензии

Прокуратура потребовала привлечь компанию к административной ответственности.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по заявлению Ливенской межрайонной прокуратуры к одному из ООО. У этой компании на территории Ливен имеется точка по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов. Работает она на основании лицензии, выданной департаментом промышленности и торговли Орловской области.

Обращению в суд предшествовала проверка. Прокурорские работники пришли к выводу, что компания работает с нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией. Они перечислены в судебных материалах. Например, одно из нарушений выразилось в том, что на момент проверки в пункте приема лома «отсутствовала в доступном для обозрения месте информация, содержащая наименование юридического лица, данные о лице, ответственном за прием лома и отходов черных металлов, распорядок работы, условия приема и цены на лом и отходы черных металлов».

Кроме того, прокуроры обнаружили на территории кран, газовый резак, весы и редукторы баллонные газовые одноступенчатые. Но в наличии имелись паспорта только на резак и на редукторы, а другая документация отсутствовала, что тоже сочли нарушением.

Указала прокуратура и на то, что обязательные приемосдаточные акты на момент проверки отсутствовали и не составлялись. Учет «отчуждаемых лома и отходов черных металлов не ведется, журнал регистрации отгруженных лома и отходов черных металлов отсутствует; документы при транспортировке лома и отходов черных металлов, а именно путевые листы и транспортные накладные на момент проверки также отсутствовали».

Совокупность изложенных фактов, по мнению надзорного органа, свидетельствует о грубом нарушении законодательства при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов. Суд согласился с данным утверждением, тем более что и представитель компании факт совершенного правонарушения признал. В результате компания была привлечена к административной ответственности в виде предупреждения.

ИА «Орелград»