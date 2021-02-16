Совет директоров «Орелстроя» возглавил Валерий Глущенко

16.2.2021 | 12:23 Новости, Строительство, Экономика

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С 2018 года он руководит управляющей компанией «Орелжилэксплуатация»

Совет директоров ПАО «Орелстрой» прекратил полномочия председателя совета Александра Рогачева и избрал на эту должность Валерия Глущенко. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

Рогачев возглавил совет директоров «Орелстроя» в 2017 году. Комментируя кадровые изменения, он объяснил, что группа компаний ОДСК намерена расширять присутствие в других регионах. «По моему мнению, контроль каждой из структур должен осуществляться в полной мере, поэтому было принято решение о разграничении полномочий. В то же время, я остаюсь членом совета директоров ПАО «Орелстрой» и продолжу принимать участие в деятельности холдинга», — сказал Рогачев.

Глущенко родился в 1987 году, вырос в семье кадрового военного. С 2018 года он руководит управляющей компанией «Орелжилэксплуатация», а в 2020 году избрался в горсовет Орла и возглавил его комитет по строительству. Под руководством Глущенко «ОрелЖЭК» смогла выйти на новый уровень обслуживания жителей, заявили в холдинге.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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