В Орле раскрыт новый способ телефонного мошенничества

Для добычи информации аферистка использовала сайт объявлений.

Орловский районный суд рассмотрел нетривиальное уголовное дело о телефонном мошенничестве. На скамье подсудимых оказалась женщина, провернувшая аферу при помощи мобильника. Смартфон помог ей найти в интернете сайт объявлений. Далее она нашла предложение о продаже дачи под Орлом. Мошенница тут же позвонила по указанному номеру. При разговоре с хозяйкой дачи она представилась вымышленным именем.

Женщина заявила, что очень хочет приобрести дачу и пообещала выплатить в качестве задатка 50 тысяч рублей. Мошенница была так убедительна, что уговорила продавщицу продиктовать ей сведения о номере ее банковской карты и паспортные данные. Затем аферистка позвонила на номер «горячей линии» банка и представилась именем хозяйки дачи. Там она заявила, что желает уточнить сведения о своих счетах.

В результате злоумышленница выяснила, что у потерпевшей имеется счет, на котором хранится 220 тысяч рублей. Записав его номер, она вновь позвонила потерпевшей и продиктовала его ей, выдав за собственный счет. Затем попросила снять с него все деньги, 50 тысяч рублей оставить себе в качестве задатка, а остаток перевести ей на другой счет, якобы принадлежащий ее матери.

Потерпевшая отправилась в банк и, поддерживая с мошенницей связь по телефону и следуя ее указаниям, умудрилась перевести со своего счета на свою же карту всю сумму. «Удержав» задаток, она перевела 170 тысяч на счет мошенницы. Интересно, что аферистка на этом не остановилась. Она пыталась похитить и сам задаток. Для этого позвонила дочери потерпевшей, заявила, что передумала покупать дачу и попросила вернуть ей деньги.

Свою вину мошенница признала, но от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 51 Конституции РФ. Суд признал ее виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей.

ИА «Орелград»