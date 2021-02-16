В Орловской области банщики ушли в минус

Услуги бань и душевых оказались одними из самых невостребованных.

В 2020 году населению Орловской области было оказано услуг бытового характера на 4,5 миллиарда рублей. Как сообщили в Орелстате, в сопоставимых ценах это на 16,1 процента меньше показателя предыдущего года. На фоне пандемии новой коронавирусной инфекции «просели» практически все направления услуг. Исключение составляют только ритуальщики – показатели их работы выросли на 0,4 процента по сравнению с 2019 годом.

Судя по статистике, наихудший результат показала сфера услуг бань и душевых. По сравнению с предыдущим годом ее показатели снизились на 35,9 процента. Безусловно, негативную роль в этом сыграл именно коронавирус, из-за которого вводились различные ограничения, в том числе социальное дистанцирование.

Впрочем, и другие подотрасли явно лихорадило. Так, сфера химической чистки и услуг прачечных 2020 год закончила с показателем работы всего 71,4 процента к уровню 2019 года, сфера ремонта обуви – 75,9 процента, сфера ремонта и обслуживания бытовой техники – 76,5 процента, сфере ремонта жилья – 82,2 процента.

Кстати, статистики подсчитали, что в минувшем году 69 процентов сего объема бытовых услуг в Орловской области приходилось на ремонт и строительство жилья и других построек, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования и услуги парикмахерских,

ИА «Орелград»