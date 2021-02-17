Мэрия Орла предложила поднять стоимость проезда до 24 рублей

Столько придется отдать, заплатив наличными; по безналу проезд обойдется в 21 рубль

Администрация Орла предложила повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 21 рублей при безналичном расчете и 24 рублей — при наличном.

Напомним, ранее перевозчики предложили мэрии поднять тариф на проезд до 30 рублей. Свою идею они обосновали подорожанием бензина, автобусов и запчастей. В мэрии назвали это «недопустимо высоким» повышением.

«Наше предложение: 21 рубль при безналичной оплате, 24 рубля — при наличной оплате. Такие расчёты будут представлены Орловскому городскому Совету народных депутатов», — приводит мэрия слова замначальника финансового управления Михаила Кузнецова.

Чиновники еще раз привели свой любимый аргумент, что в Орле один из самых низких тарифов на пассажироперевозки по Центральному федеральному округу. Дешевле, чем в Орле, проезд обходится только жителям Тулы, но местные власти рассматривают его повышение до 30 рублей, утверждает Кузнецов.

Новые тарифы в Орле предстоит утвердить горсовету. Предположительно, вопрос рассмотрят на мартовской сессии.

ИА «Орелград»