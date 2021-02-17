На ремонт главного корпуса НКМЦ в Орле выделили 200 млн рублей

17.2.2021 | 12:00 Медицина, Новости, Общество

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Областное правительство утвердило стоимость реконструкции НКМЦ имени З.И. Круглой.

Правительство Орловской области постановило выделить 215,9 млн рублей на ремонт лечебного корпуса НКМЦ им. З.И. Круглой. Большую часть расходов покроет федеральный бюджет – это 207,4 млн рублей.

Из областного бюджета на ремонт потратят 8,3 млн рублей, из них 6,3 млн уйдет на разработку проектно-сметной документации, сообщает пресс-служба губернатора.

Новый лечебный корпус планируют открыть в 2022 году.

ИА «Орелград»

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