Орловец украл 8 тысяч рублей и получил 8 лет колонии

При вынесении приговора суд учел криминальное прошлое подсудимого.

Подробности процесса по уголовному делу о краже чужого имущества рассказали в Свердловском районном суде. Обвинение было предъявлено местному жителю, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Очередное «дело» он провернул, находясь на остановке общественного транспорта в селе Козьминское. Как установили следствие и суд, подсудимый вместе со своим приятелем распивал спиртные напитки в помещении остановочного павильона. В конце концов, приятеля сморило, и он уснул.

Из кармана его брюк выпал кошелек. Соблазн для рецидивиста оказался непреодолимым. Он схватил кошелек, в котором находилось 8000 рублей, и покинул место преступления. Проснувшись, обворованный собутыльник сразу, понял что к чему, и обратился в полицию.

Подсудимый вину признал, добровольно возместил потерпевшему ущерб и раскаялся в содеянном. Но суд при вынесении приговора учел целый ряд обстоятельств. Во-первых, преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения, что расценивается как отягчающее вину обстоятельство.

Во-вторых, был учтен богатый криминальный опыт, то есть рецидив преступлений. За кражу на остановке мужчина получил 2 года лишения свободы. Но к этому наказанию были присоединены наказания по другим приговорам. В результате суд решил, что подсудимый должен отправиться за решетку на 8 лет с последующим ограничением свободы сроком на 2 года. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»