Придать ускорение: орловский бизнес приглашают в экспортную акселерационную программу

Выход на международный рынок многим предпринимателям кажется чрезвычайно долгим и сложным. Недостаток актуальной информации, нерешительность, нехватка опыта и неспособность объективно оценить возможности своей компании становятся причинами отказа от сотрудничества с иностранными партнерами. Между тем, многие орловские товары способны составить достойную конкуренцию зарубежным производителям.

Орловский региональный Центр поддержки экспорта приглашает представителей малого и среднего бизнеса принять участие в экспортной акселерационной онлайн программе. Первыми оценить возможности использования данного сервиса, запущенной Российским экспортным центром, могут экспортеры шести «пилотных» регионов, в число которых вошла и Орловская область.

Экспортная акселерационная программа – это система финансовых, нефинансовых и образовательных мер, направленных на развитие и поддержку экспортной деятельности. Другими словами – это абсолютно новый подход Центра к оказанию комплекса услуг, которые значительно ускорят процесс выхода на международные рынки.

Программа разработана на базе международного опыта, учитывая особенности российских условий. Участие в проекте поможет орловским производителям — организациям малого и среднего бизнеса, профессионально стартовать в экспорте, и как итог, подписать экспортные контракты.

Специалисты Центра предложат участникам широкий спектр мер поддержки: от оценки экспортной зрелости компании и поиска целевых рынков до страхования экспортных поставок, сертификации, таможенного оформления и компенсации затрат на логистику — все то, что позволит предпринимателям успешно реализовать экспортные проекты.

Участие в программе для субъектов малого и среднего предпринимательства бесплатное. Орловский региональный Центр поддержки экспорта уже принимает заявки на участие в программе акселерации. Зарегистрироваться в качестве участника программы не составит труда: с помощью учетной записи Госуслуг руководители организаций регистрируют личный кабинет на портале «Мой экспорт» и заполняют анкету экспортной готовности.

После этого в работу включаются специалисты Центра и РЭЦ. Изучив исходные данные, они составят для будущих экспортеров «дорожные карты», проведут детализированный анализ зарубежных рынков для выбора целевого направления, разработают коммерческое предложение, подберут потенциальных покупателей, организуют участие в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях и деловых миссиях, помогут определиться с набором нужных услуг и мер государственной поддержки, а также подготовят экспортный контракт (включая юридическое сопровождение по ходу его заключения), сделают все для того, чтобы участники программы успешно вышли на экспорт собственной продукции.

«Высокая эффективность мер поддержки, индивидуальный подход к каждому участнику программы, полный цикл сопровождения компаний гарантирует участникам Программы успешный выход на внешние рынки», — заявляют в региональном Центре поддержки экспорта.

Орловский региональный центр поддержки экспорта работает с февраля 2016 года. Его миссия — содействие увеличению объемов экспорта продукции, производимой предприятиями малого и среднего бизнеса Орловской области, а также формировании положительного имиджа региона и повышения его инвестиционной привлекательности. Больше информации об услугах ЦПЭ для орловского бизнеса можно узнать на сайте export57.ru и по телефону: +7 (4862) 44-02-65, +7 (962) 477-71-71.

ИА «Орелград»