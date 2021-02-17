Сотрудникам орловского МУПа выплатили 430 тысяч рублей долгов по зарплате

Прокуратура восстановила трудовые права работников МУП «Комунальник».

В результате проверки новодеревеньковская межрайонная прокуратура выяснила, что 28 сотрудникам «Коммунальника» (Краснозоренский район) не выплатили зарплату – сумма задолженности предприятия перед своими работниками превышала 430 тыс. рублей.

По факту нарушения Трудового кодекса РФ надзорное ведомство внесло представление главе предприятия, а также возбудила против него административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП (невыплата в установленный срок заработной платы).

Суд рассмотрел дело и наказал директора штрафом 10 тыс. рублей. Задолженность по зарплате перед сотрудниками «Коммунальника» погасили в полном объеме.

ИА «Орелград»