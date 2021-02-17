В Ливнах отремонтируют стадион

Реконструкция началась в прошлом году в рамках нацпроекта «Демография», а теперь продолжится благодаря конкурсу «Народный бюджет».

В городе Ливны продолжат реконструкцию стадиона на ул. Капитана Филиппова. На территории стадиона планируют разместить беговые дорожки, баскетбольную площадку и теннисный корт. На поле постелят искусственный газон.

В 2020 году на ремонт ушло 40,5 млн рублей. В этом году планируют реконструкцию трибун. Ливенцы сами выбрали объект для благоустройства голосованием по программе «Народный бюджет».

Всего на обновление стадиона потратят 3 млн рублей, из них 2,2 млн рублей выделит область, 395 тыс. рублей потратят из городского бюджета, спонсоры же пожертвуют еще 415 тыс. рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

ИА «Орелград»