В Орле из-за нехватки водителей простаивают 140 автобусов

Пятеро перевозчиков согласились оплатить желающим обучение в категории D.

Нехватка водителей категории D – одна из главных причин низкокачественного транспортного обслуживания в Орле, заявили в мэрии. По словам замначальника управления городского хозяйства и транспорта горадминистрации Вадима Ничипорова, на сегодняшний день при дефиците кадров в ТТП и частных автопарках простаивает около 140 автобусов.

Один из вариантов решения этой проблемы – переквалифицировать водителей с категориями В и С на категорию D. Обучение оплатят частные перевозчики, курс – около 2,5 месяцев. По окончании орловцам предложат работу в транспортном предприятии.

ИА «Орелград»