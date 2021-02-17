В Орле из-за нехватки водителей простаивают 140 автобусов

17.2.2021 | 11:43 Новости, Общество

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Пятеро перевозчиков согласились оплатить желающим обучение в категории D.

Нехватка водителей категории D – одна из главных причин низкокачественного транспортного обслуживания в Орле, заявили в мэрии. По словам замначальника управления городского хозяйства и транспорта горадминистрации Вадима Ничипорова, на сегодняшний день при дефиците кадров в ТТП и частных автопарках простаивает около 140 автобусов.

Один из вариантов решения этой проблемы – переквалифицировать водителей с категориями В и С на категорию D. Обучение оплатят частные перевозчики, курс – около 2,5 месяцев. По окончании орловцам предложат работу в транспортном предприятии.

ИА «Орелград»

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