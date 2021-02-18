Почти 7000 орловцев на полдня остались без воды

18.2.2021 | 13:51 ЖКХ, Новости

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Водоснабжение пропало вчера в Железнодорожном районе города Орла.

17 февраля в 18:00 железнодорожном районе пропала холодная вода. Водоснабжение прекратилось по следующим адресам: ул. Привокзальная, 2, 4, 6, 10, 12; ул. Старо-Привокзальная, 2а, 4, 6, 10; пер. Привокзальный, 1, 3, 5; пер. Багажный, 1, 3; пер. Товарный, 2, 4 (детский сад №89). 6723 орловца остались без воды.

Холодное водоснабжение восстанавливает бригада НГЧ ( подразделение орловско-курского отделения МЖД) из 20 работников, в распоряжении которых экскаватор. Ответственность несет мастер Кадуев Игорь Александрович.

Накануне в 22:00 холодную воду пустили по временному пути, из-за этого возможны перебои в работе водопровода и снижение давление на верхних этажах. Ремонт основного водопровода продолжается.

ИА «Орелград»

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