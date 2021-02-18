Сотни неучтенных самосвалов с щебнем и песком нашлись под Орлом

Странную статистику учета въезда-выезда обнаружили аудиторы.

Факты неэффективной организации контроля и учета добываемых нерудных материалов были вскрыты в ходе проверки ГУП «Дорожная служба». Как уже писал «Орелград», ее по поручению Орловского облсовета народных депутатов провела областная Контрольно-счетная палата. В частности, аудиторы проверили организацию учета добываемых нерудных материалов. Для этого они лично выезжали на карьеры Краснозоренского месторождения песков строительных и щебня известкового западного участка Пискарево-Карасевского месторождения.

В результате проверяющие пришли к выводу, что на указанных карьерах «отсутствует должный контроль за отгрузкой песка и щебня, за передачей сведений для пропуска автотранспорта на контрольные пункты карьеров, несмотря на то, что учет въезда и выезда автотранспорта осуществляет частное охранное предприятие».

В отчете КСП отмечено, что весовой контроль загруженного автотранспорта осуществляется только на карьере западного участка Пискарево-Карасевского месторождения известняков. Контроль на этапе передвижения от одного карьера к другому не осуществляется.

Анализ за август 2020 года показал, что предприятием было реализовано 1342,4 кубометра известкового щебня, выбранного на карьере западного участка Пискарево-Карасевского месторождения. Количество заездов (погрузок) грузового автотранспорта, отраженных в товарно-транспортных накладных, составило 83 единицы. А по данным журнала регистрации въезда (выезда) транспортных средств оказалось 223 единицы. Количество неучтенных «Дорожной службой» грузовиков составило 140 единиц.

Другой пример касается реализации песка за август 2020 года. Анализ показал, что предприятие реализовало 26 310,8 кубометров строительного из карьера Краснозоренского месторождения песков строительных. Количество заездов (погрузок), отраженных в товарно-транспортных накладных, составило 1 241 единицу, а по данным журнала регистрации въезда (выезда) — 1 417 единиц. Таким образом, число не учтенных автотранспортных средств составило 176 единиц.

«При этом в рамках поступивших возражений на акт проверки предприятием представлены только товарно-транспортные накладные дорожных отделов, подтверждающие отгрузку с карьеров нерудных материалов в указанном выше количестве, — следует из отчета КСП. — Вместе с тем не были представлены формы аналитического учета по счету, где отражались бы операции по оприходованию и дальнейшему учету добытых полезных ископаемых, используемых для нужд предприятия в рамках основной деятельности; не представлены документы, подтверждающие фактическую потребность в вышеуказанных материалах (расчеты, сметы, акты выполненных работ)».

ИА «Орелград»