В орловском облсовете рассмотрели переход с ЕНВД на ПСН

18.2.2021 | 18:26 Новости, Экономика

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В законопроект внесут ряд поправок.

18 февраля на заседании профильного комитета Орловского облсовета глава департамента экономразвития Сергей Антонцев рассказал о поправках в местный закон о введении патентной системы налогообложения (ПСН).

По его словам, документ разработали из-за изменений федерального законодательства. В основе поправок — плавный переход индивидуальных предпринимателей с ЕНВД, отмененного с 1 января 2021 года, на ПСН.

Изменения предполагают увеличить число видов предпринимательской деятельности, при которых можно использовать ПСН, с 79 до 95. Также установят ограничения для конкретных видов деятельности при применении ПСН, связанные с количеством транспорта на предприятии, площадей сдаваемых помещений, торговых залов, автостоянок и т.д.

Кроме того, увеличат количество видов экономической деятельности, не облагающихся налогом. Это животноводство; изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий, валяной обуви, сельскохозяйственного инвентаря; граверные работы; изготовление и ремонт деревянных лодок; услуги по вспашке огородов и распилке дров.

ИА «Орелград»

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