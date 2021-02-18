Вдовин заставил студента отжиматься

18.2.2021 | 12:40 Новости, Общество, Политика, Спорт

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Вчера волонтеры «Единой России» во главе с Михаилом Вдовиным посетили ОГАУ.

17 февраля зампред орловского облсовета Михаил Вдовин вместе с волонтерами «Единой России» побывал в Орловском государственном аграрном университете. Об этом депутат написал на своей странице в социальной сети.

«Мы рассказали о работе волонтёрского центра, в ответ ребята подготовили нам небольшой интерактив по здоровому образу жизни. Среди студентов даже разгорелся небольшой спор, можно ли есть на ночь. Сошлись на том, если это легкий салат, кефир или яблоко, то можно», — пишет Вдовин.

Также зампред рассказал, что небольшую лекцию по ЗОЖ пришлось ненадолго прервать ради «дружеской дуэли»: Вдовин вызвал одного из студентов поотжиматься. Молодой человек сдался после тридцатого раза.

«Всегда говорил и повторю сейчас, если ты чему-то учишь молодежь, то ты сам должен быть примером, и в здоровом образе жизни, и где бы то ни было», — подчеркнул зампред.

ИА «Орелград»

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