Долг по зарплате в Орловской области сократился, но не исчез

Работодатели задолжали своим работникам более 2 миллионов рублей.

Орелстат обнародовал оперативные данные о просроченной задолженности по заработной плате в Орловской области по состоянию на 1 февраля 2021 года. Данные приведены на основании сведений, поступивших в государственные органы статистики от всех организаций региона, кроме представителей малого предпринимательства. Согласно отчету, суммарный долг по зарплате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на отчетную дату составил 2,127 миллиона рублей.

Отметим, что за месяц он сократился в пять раз. Согласно предыдущему отчету, суммарный долг по зарплате в регионе на 1 января 2021 года составлял 10,5 миллиона рублей. Если тогда без зарплаты остались 338 орловских работников, то по данным на 1 февраля вовремя заработанное не получили 52 работника. Сообщается, что задолженность в сфере обрабатывающих производств составила 1,669 миллиона рублей, в строительстве – 458 тысяч рублей.

По традиции Орелстат также извещает, что ни одно из предприятий Орловской области не сообщило о наличии просроченной задолженности по выплате заработной платы из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней.

ИА «Орелград»