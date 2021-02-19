На реабилитацию инвалидов в Орловской области выделили 120 млн рублей

19.2.2021 | 18:53 Медицина, Новости, Общество

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Деньги предоставило орловское отделение Фонда социального страхования.

Орловский Соцстрах выделил 120 млн рублей на реабилитацию инвалидов. Эти средства позволили заключить около 30 договоров поставки более 2 млн единиц реабилитационной техники и изделий, а также предоставления услуг для льготников в 2021 году.

Среди закупленного – 1,6 млн штук абсорбирующего белья и подгузников, более 3,1 тыс. протезно-ортопедических изделий, 692 слуховых аппарата, около 570 спецсредств для купирования нарушений функций выделения, 554 кресла-коляски разных моделей – взрослых и детских.

Кроме того приобретены трости, костыли, ходунки, опоры, поручни, противопролежневые матрацы и специальные телефоны. При необходимости льготникам предоставят услуги сурдоперевода и ремонта бытовой техники.

Для получения положенного законом товара или услуги инвалиду нужно встать на учет в орловском региональном отделении ФСС, подав заявление, актуальную реабилитационную или абилитационную программу, паспорт и СНИЛС.

Это можно сделать в центре клиентского обслуживания ФСС в Орле по адресу Степана Разина, 3 с понедельника по поятнику, а также в любом областном филиале МФЦ. В Соцстрахе подчеркнули, что пока продолжается пандемия, заявление и документы лучше предоставлять в электронном виде через портал Госуслуги.

ИА «Орелград»

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