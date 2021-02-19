На реабилитацию инвалидов в Орловской области выделили 120 млн рублей

Деньги предоставило орловское отделение Фонда социального страхования.

Орловский Соцстрах выделил 120 млн рублей на реабилитацию инвалидов. Эти средства позволили заключить около 30 договоров поставки более 2 млн единиц реабилитационной техники и изделий, а также предоставления услуг для льготников в 2021 году.

Среди закупленного – 1,6 млн штук абсорбирующего белья и подгузников, более 3,1 тыс. протезно-ортопедических изделий, 692 слуховых аппарата, около 570 спецсредств для купирования нарушений функций выделения, 554 кресла-коляски разных моделей – взрослых и детских.

Кроме того приобретены трости, костыли, ходунки, опоры, поручни, противопролежневые матрацы и специальные телефоны. При необходимости льготникам предоставят услуги сурдоперевода и ремонта бытовой техники.

Для получения положенного законом товара или услуги инвалиду нужно встать на учет в орловском региональном отделении ФСС, подав заявление, актуальную реабилитационную или абилитационную программу, паспорт и СНИЛС.

Это можно сделать в центре клиентского обслуживания ФСС в Орле по адресу Степана Разина, 3 с понедельника по поятнику, а также в любом областном филиале МФЦ. В Соцстрахе подчеркнули, что пока продолжается пандемия, заявление и документы лучше предоставлять в электронном виде через портал Госуслуги.

ИА «Орелград»