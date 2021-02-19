Орловским безработным выплатили почти 50 млн рублей

Деньги они получили в виде пособий, стипендий и материальной помощи.

Статистику 2021 года озвучило управление труда и занятости Орловской области. Согласно ей, в текущем году в регионе социальные пособия, материальную помощь и стипендии в период обучения получили уже 5,4 тысячи безработных граждан. Общая сумма выплат превысила 49,6 миллиона рублей. Для сравнения, в прошлом году пособия были выплачены 24 757 орловским безработным, а общая сумма выплат составила 782,7 миллиона рублей.

Однако стоит напомнить, что в 2020 году правительство страны вводило дополнительные меры поддержки населения. К тому же количество безработных тогда выросло в несколько раз. Да и размеры выплат, а также условия предоставления пособий были иными. В текущем году размер минимального пособия составляет 1500 рублей, максимального — 12 130 рублей.

«В настоящее время на учете в органах службы занятости состоят 4,6 тысячи безработных, более 1000 из них признаны безработными в текущем году, — уточнили в областном управлении труда и занятости. — С начала года трудоустроено более 500 человек из числа граждан, обратившихся в центры занятости региона, 290 направлены на обучение с выплатой стипендии».

ИА «Орелград»