Парахин под присмотром прокурора пообещал сохранить ярмарки

Но с площади Жукова торговцев все же удалят — на время ее благоустройства

Мэр Орла Юрий Парахин на пресс-конференции 19 февраля объявил, что ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной» останутся на площадях Жукова и Комсомольской.

Решение было принято после «анализа мнения» предпринимателей и покупателей, заявил градоначальник. Послушав людей, власти поняли, что переносить ярмарки с площадей Жукова и Комсомольской не стоит.

Парахин объявил, что в 2021 году планируется благоустройство площади Жукова. На это время торговцам, которые продают там товары, предоставят другие места в Советском районе. Когда работы завершатся, предприниматели вернутся на прежние места, пообещал мэр.

В пресс-конференции Парахина принимал участие прокурор Советского района Владимир Ничипорук, говорится в пресс-релизе мэрии. В прокуратуре Орловской области сообщили, что на решении сохранить ярмарки настоял глава ведомства Владислав Малкин. Он будет контролировать, как мэрия следит за исполнением поручения.

Напомним, при проверке плана размещения ярмарок на 2021 год областная прокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства. Оказалось, что предпринимателям вместо привычных мест предложили разные площадки, в том числе территории фирмы «Золотой век» с Южного рынка.

Это ни что иное, как «кошелёк» Парахина — уйдя на госслужбу, он передал фирме в доверительное управление свои доли в компаниях «Партнёр», «Универсал» и «Союз», и не уведомил горсовет о конфликте интересов, хотя по закону должен был это сделать.

ИА «Орелград»