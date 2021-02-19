Парахин под присмотром прокурора пообещал сохранить ярмарки

19.2.2021 | 9:21 Важное, Новости, Политика

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Но с площади Жукова торговцев все же удалят — на время ее благоустройства

Мэр Орла Юрий Парахин на пресс-конференции 19 февраля объявил, что ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной» останутся на площадях Жукова и Комсомольской.

Решение было принято после «анализа мнения» предпринимателей и покупателей, заявил градоначальник. Послушав людей, власти поняли, что переносить ярмарки с площадей Жукова и Комсомольской не стоит.

Парахин объявил, что в 2021 году планируется благоустройство площади Жукова. На это время торговцам, которые продают там товары, предоставят другие места в Советском районе. Когда работы завершатся, предприниматели вернутся на прежние места, пообещал мэр.

В пресс-конференции Парахина принимал участие прокурор Советского района Владимир Ничипорук, говорится в пресс-релизе мэрии. В прокуратуре Орловской области сообщили, что на решении сохранить ярмарки настоял глава ведомства Владислав Малкин. Он будет контролировать, как мэрия следит за исполнением поручения.

  • Напомним, при проверке плана размещения ярмарок на 2021 год областная прокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства. Оказалось, что предпринимателям вместо привычных мест предложили разные площадки, в том числе территории фирмы «Золотой век» с Южного рынка.
  • Это ни что иное, как «кошелёк» Парахина — уйдя на госслужбу, он передал фирме в доверительное управление свои доли в компаниях «Партнёр», «Универсал» и «Союз», и не уведомил горсовет о конфликте интересов, хотя по закону должен был это сделать.

ИА «Орелград»

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