Парахин под присмотром прокурора пообещал сохранить ярмарки

Но с площади Жукова торговцев все же удалят — на время ее благоустройства
Мэр Орла Юрий Парахин на пресс-конференции 19 февраля объявил, что ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной» останутся на площадях Жукова и Комсомольской.
Решение было принято после «анализа мнения» предпринимателей и покупателей, заявил градоначальник. Послушав людей, власти поняли, что переносить ярмарки с площадей Жукова и Комсомольской не стоит.
Парахин объявил, что в 2021 году планируется благоустройство площади Жукова. На это время торговцам, которые продают там товары, предоставят другие места в Советском районе. Когда работы завершатся, предприниматели вернутся на прежние места, пообещал мэр.
В пресс-конференции Парахина принимал участие прокурор Советского района Владимир Ничипорук, говорится в пресс-релизе мэрии. В прокуратуре Орловской области сообщили, что на решении сохранить ярмарки настоял глава ведомства Владислав Малкин. Он будет контролировать, как мэрия следит за исполнением поручения.
- Напомним, при проверке плана размещения ярмарок на 2021 год областная прокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства. Оказалось, что предпринимателям вместо привычных мест предложили разные площадки, в том числе территории фирмы «Золотой век» с Южного рынка.
- Это ни что иное, как «кошелёк» Парахина — уйдя на госслужбу, он передал фирме в доверительное управление свои доли в компаниях «Партнёр», «Универсал» и «Союз», и не уведомил горсовет о конфликте интересов, хотя по закону должен был это сделать.
ИА «Орелград»