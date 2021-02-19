Под Орлом мужчина обокрал поликлинику

Преступление он совершил под покровом ночи.

Верховский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело, возбужденно в отношении местного жителя. Последнего обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статья 158 УК РФ (кража). Примечательно, что объектом преступного посягательства стала поликлиника, являющаяся структурным подразделением Верховской центральной районной больницы.

Как пояснили в пресс-службе райсуда, было установлено, что в сентябре 2020 года в период времени с 2 до 3 часов ночи подсудимый похитил из здания поликлиники компьютерную технику на общую сумму около 17,8 тысячи рублей.

Подсудимый признал свою вину и в содеянном раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 430 часов. Приговор уже вступил в законную силу.

ИА «Орелград»