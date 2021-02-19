Под Орлом пожарные помогли дальнобойщику

19.2.2021 | 17:04 Новости, Общество

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Из-за сильного мороза в двигателе его машины загустело топливо

Под Орлом спасатели помогли дальнобойщику не замерзнуть на трассе, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области.

Утром на телефон «101» Урицкого района позвонил водитель грузовика и рассказал, что на 38 километре автодороги «Орёл-Тамбов» в машине загустело топливо, а отогреть двигатель сам он не смог.

На место выехали сотрудники 38 пожарно-спасательной части Урицкого района. Они отогрели топливную систему грузовика, и дальнобойщик смог продолжить путь.

ИА «Орелград»

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