С 22 февраля орловские стадионы откроют для болельщиков

19.2.2021 | 10:04 Новости, Общество, Спорт

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Такое решение приняли 18 февраля на заседании регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.

C 22 февраля орловцы вновь смогут посещать спортивные мероприятия. Решение вынесли 18 февраля на заседании оперштаба.

Правда, первое время допуск на стадионы будет ограничен: трибуны орловских арен смогут принять не более 30% от вместимости. Кроме того, все еще необходимо носить маски, соблюдать социальную дистанцию, а на входе зрителям будут замерять температуру. Для более массового допуска нужно разрешение местного Роспотребнадзора.

В ходе обсуждения данного вопроса управление физической культуры и спорта Орловской области запрашивало разрешение заполнять стадионы на 50%. Роспотребнадзор отказал и отметил, что если организаторы нарушат его требования, то вновь окажутся при пустых трибунах.

Физкультурные и спортивные мероприятия Орловской области проводились без зрителей со 2 ноября 2020 года из-за пандемии COVID-19.

ИА «Орелград»

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