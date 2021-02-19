Семья отсудила компенсацию за насмерть сбитую поездом девочку

Компенсацию морального вреда получат мать и сестра погибшей.

Орловский районный суд частично удовлетворил требования матери и сестры девочки, погибшей на железнодорожном переезде. Как пояснили в пресс-службе этого суда, в иске содержались требования о взыскании с ОАО «РЖД» компенсации морального вреда — по 1,5 миллиона рублей в пользу каждой. Кроме того, семья просила обязать железнодорожников компенсировать расходы на погребение.

Из материалов дела следует, что в январе 2020 года девочка 2007 года рождения, возвращавшаяся из школы домой, была смертельно травмирована пассажирским поездом «Санкт-Петербург — Белгород». Происшествие произошло на железнодорожном перегоне «Стальной Конь — Орел». Мать и сестра погибшей в суде заявили, что им были причинены моральные страдания.

«В ходе судебного разбирательства было установлено, что постановлением следователя Брянского следственного отдела на транспорте отказано в возбуждении уголовного дела в отношении машиниста поезда и помощника машиниста в связи с отсутствием в их действиях признаков составов преступлений, — сообщили в Орловском райсуде. — Из акта служебного расследования следует, что причиной происшествия является нарушение пострадавшей правил нахождения граждан и размещения объектов в зонах повышенной опасности».

Иными словами, смертельные травмы, по мнению экспертов, девочка получила из-за собственной неосторожности. В то же время суд пришел к выводу, что «отсутствие вины владельца источника повышенной опасности не является основанием для отказа в удовлетворении иска». Он сослался на статью 1100 Гражданского кодекса РФ, согласно которой компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности.

Суд иск удовлетворил частично, взыскав в пользу матери и сестры погибшей девочки компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей каждой, а также расходы на погребение в размере около 41 тысячи рублей. Проигравшая сторона обжаловала это решение в апелляционном порядке, попросив уменьшить размер компенсации морального вреда, так как вины железнодорожников в происшествии не было. Но суд апелляционной инстанции оставил решение без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

ИА «Орелград»