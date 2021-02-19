Три орловские компании примут участие в главной выставке детской моды в России

С 22 по 25 февраля в Москве пройдёт 25-я юбилейная международная выставка «Детская и юношеская мода. Одежда для будущих мам».

Выставка традиционно проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. В этом году в ней примут участие 336 компаний из 26 стран. Среди них — три предприятия Орловской области. Поездка местных производителей на этот профессиональный форум стала возможной благодаря региональному Центру поддержки экспорта (ЦПЭ).

Индивидуальный предприниматель Оксана Озерова, резидент ЦПЭ, представляет продукцию своей компании на этой выставке впервые, но опыт регионального и международного экспорта у её бизнеса уже серьёзный. Оксана Озерова: «Нам доверяют профессионалы, мы работали и с компанией BOSCO, и с компанией «Росспорт», что касается компаний из СНГ, это была компания Diva-Tex, большой холдинг; по поводу зарубежных, у нас был мальтийский проект с одним из дизайнеров. Наш ассортимент – это обычные повседневные вещи. Мы хотим сделать жизнь проще и комфортнее».

Индивидуальный предприниматель Татьяна Швец участвовала в выставке в 2018 и 2019 году, это компания с 12-летней историей. Здесь самостоятельно разрабатывают модели и декорирование, в линейке продукции трикотаж и вязаные вещи, и, как призналась Татьяна, таких на российском рынке – единицы. Участие во всероссийской выставке уже принесло свои результаты, бренд «Белый слон» теперь знают не только в нашей стране.

Татьяна Швец: «Мы сейчас очень напряжённо готовимся к выставке. Участие в такого рода мероприятиях всегда стимулирует развиваться и далее, и мы высоко оценили результаты прошедших «экспо»: о нас узнали, нас оценили!»

ООО «Химпродукт» с брендом EVRIKA также будет экспонироваться уже в третий раз. Здесь тоже ответственно подходят к процессу производства: дизайнеры разрабатывают две сезонные коллекции одежды каждый год, используют только современные материалы и обеспечивают доступные цены.

Участие в такой масштабной выставке для трёх орловских предприятий – это сразу два важных шага: импортозамещение, о котором в последнее время много говорят, и возможность подписать контракты с зарубежными компаниями, чтобы обеспечить экспорт стильной, качественной и недорогой одежды в страны СНГ, Европу и Азию.

Современные рыночные условия позволяют малоизвестные брендам из небольших регионов, таким как Орловщина, конкурировать с гигантами и одновременно сотрудничать с ними. Помогает в этом орловскому бизнесу Центр поддержки экспорта. Специалисты ЦПЭ всегда расскажут, как стать экспортёром, и помогут организовать участие в отраслевых выставках. Телефон: +7 (4862) 44-02-65.

ИА «Орелград»