В Орле к ремонту Красного моста привлекли огромный кран

Об этом рассказал глава городской администрации Юрий Парахин на своей странице в соцсети.

На Красный мост привезли огромный кран, доложил на своей странице в соцсети глава горадминистрации Юрий Парахин. Устройство будет использоваться при строительстве временного пешеходного моста.

Технику уже применяют в работе. Мэр уточнил, что первую сваю при помощи крана вобьют через неделю. При этом Парахин выразил восхищение советскими строителями.

«Строили на века! Послевоенные конструкции в отличном состоянии. Остались даже деревянные элементы. И только металл подвергся серьезной коррозии».

Накануне сообщали, что устройство будет использовано при возведении временного пешеходного моста – его расположат на расстоянии 16 метров от ремонтируемого моста, со стороны памятника Ивану Грозному. С противоположной же стороны установят технический мост для коммуникаций.

ИА «Орелград»