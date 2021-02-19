В Орловской области откроют еще одно паллиативное отделение

Его оборудуют на базе кромской ЦРБ, вместимость – 30 коек.

На базе кромской районной больницы оборудуют паллиативное отделение. Оно сможет вместить 30 пациентов, заявил глава облздрава Иван Залогин 19 февраля на пресс-конференции.

«Как только Кромская ЦРБ будет выведена из ковидного статуса, мы откроем 30-коечное паллиативное отделение. Будут проведены работы по получению санэпидзаключения, лицензированию. Думаю, что во второй половине 2021 года мы сможем там открыть паллиативное отделение», — сообщил чиновник.

Отметим, что первое подобное отделение в регионе – тоже на 30 коек – открыли в январе 2019 года на базе Плещеевской ЦРБ.

ИА «Орелград»