Дело начальника отдела УКХ передали в суд

Чиновника обвиняют в коррупции.

Прокуратура Орловской области утвердила обвинение по уголовному делу руководителя отдела УКХ. Имя подследственного не разглашается, однако можно понять, что это Алексей Фролов. Следствие полагает, что чиновник, будучи главой отдела мониторинга состояния и контроля за содержанием мест захоронений МКУ «УКХ г. Орла», брал взятки за выдачу участков на Наугорском кладбище под захоронения. Всего обвиняемый получил 75 тыс. рублей.

Помимо этого злоумышленнику вменяют, что он путем мошенничества украл у троих подчиненных 30 тыс. рублей. Таким образом, орловец проходит по трем статьям УК РФ – 159, ч.3 (мошенничество), 290, ч.2 (получение взятки в значительном размере) и 290, ч.1 (получение взятки). Уголовное дело направили на рассмотрение в Советский районный суд города Орла.

Фролова задержали в феврале 2020 года вместе с руководителем торгового комплекса МУП «Ритуально-обрядовые услуги г. Орла» Александра Арбузова. Первого подозревали во взяточничестве: по версии следствия, фигурант взял 20 тыс. рублей за предоставление участка для захоронения на Наугорском кладбище. Во втором случае он якобы должен был получить 50 тыс. рублей через посредника, в котором следствие видит Арбузова — деньги предназначались так же за предоставление участка для захоронения.

В итоге Арбузову оставили только одно обвинение — покушение на мошенничество. По версии следствия, 17 февраля 2020 года Арбузов получил от местной жительницы 50 000 рублей. Женщина хотела на эти деньги «купить» место на кладбище. Арбузов якобы должен был передать эту сумму начальнику отдела контроля за кладбищами УКХ Александру Фролову. Но следователи установили, что на самом деле Арбузов решил оставить деньги себе.

ИА «Орелград»