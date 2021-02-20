Мценского страхового агента осудили за присвоение 420 тыс. рублей

20.2.2021 | 9:53 Закон и порядок, Новости, Общество

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Осужденному придется заплатить штраф 200 тыс. рублей – ущерб он уже возместил в ходе следствия.

Мценский районный суд признал бывшего страхового агента виновным в присвоении с использованием служебного положения (часть 3 статьи 160 УК РФ). Местная межрайонная прокуратура поддержала гособвинение.

Следствие установило, что, будучи агентом страховой компании «Астро-Волга», обсужденный подписывал с гражданами всевозможные страховые контракты. Полученные деньги преступник присвоил – сумма нанесенного им ущерба составила 420 тыс. рублей.

Суд согласился с гособвинителем и признал мужчину виновным. Суд учел, что злоумышленник вернул присвоенное в полном объеме, и наказал его штрафом 200 тыс. рублей. На данный момент приговор мценского районного суда еще не вступил в силу.

ИА «Орелград»

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