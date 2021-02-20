Музалевский и Вдовин возмутились дорогим такси в Орле

Исполняющему обязанности главы профильного департамента Алексею Субботину поручили разобраться с проблемой.

20 февраля состоялось заседание президиума орловского областного Совета народных депутатов. В числе прочего обсуждались и проблемы стоимости проезда на такси: глава облсовета Леонид Музалевский и его первый заместитель Михаил Вдовин указали и.о. руководителя департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Алексею Субботину на резкий скачок цен. Депутаты потребовали разобраться с этой проблемой и доложить о результатах профильному комитету.

По итогам собрания утвердили повестку и дату следующего заседания – оно пройдет 2 марта. Парламентарии рассмотрят более 20 экономически важных вопросов, среди них: внесение поправок в региональный закон «О налоге на имущество организаций», законопроект «Об утверждении заключенного Дополнительного соглашения к соглашениям о предоставлении бюджету Орловской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Орловской области».

Кроме того, депутаты рассмотрят изменения в РЗ «Об отдельных правоотношениях в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории Орловской области». Если законопроект примут, это позволит отзывать разрешения на перевозки по региону в случае неоднократных нарушений.

Наконец, депутаты обсудят обращение регионального парламента в Госдуму о регулировании квот рабочих мест для отдельных категорий граждан. В разделе «Правительственный час» парламентарии обсудят действия областного правительства по снижению напряженности на трудовом рынке региона в условиях COVID-19.

ИА «Орелград»