Орловские росгвардейцы вакцинируются от COVID-19

Вместе со служащими Росгвардии вакцинацию проходят члены их семей.

Сотрудники орловского управления Росгвардии добровольно прививаются от коронавирусной инфекции. Личный состав подразделений СОБР, ОМОН, ЦЛЛР и вневедомственной охраны вакцинируются двумя компонентами «Спутник V». Как сообщает пресс-служба ведомства, прививаются также члены семей росгвардейцев.

Во избежание побочных эффектов перед вакцинацией служащие проходят обязательный медосмотр, получая наставления врачей, которым нужно следовать после прививки.

«Забота об окружающих стоит на первом месте для меня и моих коллег. Решение о необходимости вакцинации каждый принимает самостоятельно. Во время несения службы неизбежны контакты с большим количеством людей, поэтому прививка поможет сохранить здоровье родных и близких людей», — уверен глава регионального управления Росгвардии Игорь Баранов.

ИА «Орелград»