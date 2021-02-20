Полиция объяснила низкую раскрываемость краж под Орлом

Часть вины правоохранители переложили на самих потерпевших.

Отдел МВД России по Орловскому району обнародовал информационно-аналитическую записку о результатах своей оперативно-служебной деятельности за 2020 год. Согласно ей, в минувшем году в местную полицию поступило 10 398 заявлений и обращений граждан, что на 6,7 процента больше, чем годом ранее. Количество возбужденных уголовных дел сократилось на 12,2 процента. При этом отмечено увеличение числа особо тяжких преступлений, удельный вес которых составил 7,4 процента от общего количества совершенных преступлений.

Анализ показал, что почти по всем направлениям несколько снизилась раскрываемость, в том числе и по кражам. В целом в Орловском районе за год количество преступлений против собственности снизилось почти на 15 процентов. Доля краж в общем массиве преступности составила 39,8 процента, хотя их количество и снизилось почти на треть. Так, на 29,3 процента сократилось число квартирных краж, на 43,9 процента — краж мобильников, на 4 процента – гаражных краж, на 17,1 процента – дачных краж. Возможно, на статистику повлияла пандемия коронавируса и введенные из-за нее ограничения, в том числе обязательная самоизоляция.

«Одной из причин низкой раскрываемости, как правило, является то, что заявления о кражах поступают от граждан спустя продолжительное время после совершения преступления, зачастую уничтожены значимые для расследования следы на месте происшествия, отсутствуют свидетели и очевидцы», — говорится в аналитическо-информационной записке ОМВД.

В полиции отмечают, что соответствующие разъяснительные беседы с населением проводятся регулярно. Что касается так называемых предметов преступного посягательства, то в прошлом году на территории Орловского района таковыми были в основном деньги, электроинструменты, строительные материалы, аккумуляторные батареи, украденные из автомобилей, бытовая и компьютерная техника, ювелирные изделия и мобильные телефоны. Словом, воровали все то имущество, которое «пользуется стабильным спросом у населения и предопределяет определенные гарантии его быстрой реализации».

ИА «Орелград»