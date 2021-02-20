У ТТП Орла отобрали прибыльный областной маршрут

20.2.2021 | 17:56 Новости, Общество

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В скором времени перевозить орловцев по данному пути начнут частные «ПАЗики».

МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» прекращает работу на маршруте 482 «Знаменка – Стальной конь», сообщает департамент строительства, ТЭК, ЖКХ и транспорта. В ближайшее время на этот путь вернутся частные перевозчики с автобусами ПАЗ.

«Действительно, контракт по 482 маршруту находится в стадии расторжения, на нем работали автобусы большого класса вместительности. Сейчас идет поиск другого перевозчика. Прорабатывается возможность временного увеличения количества автобусов на других маршрутках», — прокомментировали представители профильного департамента в социальной сети.

ТТП стала работать на маршруте №482, когда получила вместительные автобусы. Ранее они ходили по дорогам Москвы. В феврале на заседании профильного комитета горсовета глава ТТП Андрей Митин признал, что большие автобусы не могут соревноваться с небольшими маршрутками.

ИА «Орелград»

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