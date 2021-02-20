Уровень госдолга Орловской области превысил критическую отметку

По итогам 2020 года регион вошел в пятерку худших по долговой нагрузке.

По результатам исследования РИА-Рейтинг Орловская область попала в первую пятерку регионов с большой долговой нагрузкой. Кредит на 2 млрд рублей обнулил все попытки Андрея Клычкова уменьшить госдолг.

Как сообщает abireg.ru, отношение госдолга Орловщины ко всем доходам облбюджета в 2020 году – 96,8% — при том, что год назад эта цифра составляла 89,5%.

Причина этого – повышение бюджетных расходов: с 2019 по 2020 год госдолг региона увеличился почти на 11% и составил 19,7 млрд рублей, в которых доля бюджетных кредитов – 48,7%, а коммерческих – 33,6%.

Самая легкая долговая нагрузка в ЦФО у Воронежской области: она занимает 15-е место в рейтинге с суммой 17,6 млрд рублей.

В конце 2020 года журналист Андрей Караулов отмечал, что отношение госдолга Орловской области к ее доходам превышает критическую отметку, установленную минфином – это 90% — и обвинял губернатора Клычкова в неэффективности, суля ему скорую отставку.

К слову, в топ-5 слабых регионов по долговой нагрузке, кроме Орловской области, вошли Калмыкия, Мордовия, Удмуртия и Хакасия.

ИА «Орелград»